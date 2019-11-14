«Зенит» заинтриговал фанатов публикацией об Ибрагимовиче

По данным издания, 38-летний форвард объявил о своем уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшую пятницу. Клубы итальянской Серии А «Болонья» и «Милан» уже выказали свой интерес к кандидатуре Ибрагимовича.

В свою очередь «сине-бело-голубые» поставили над снимком нападающего в соцсетях смайлик с пальцем у губ, который выражает задумчивость.Таким образом, петербургский клуб намекнул на секретную информацию относительно шведского футболиста.