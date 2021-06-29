«Зенит» заинтересовался тренером сборной Швейцарии

Тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем заинтересовался клуб «Зенит». Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным ИА «Невские новости», если тренер согласится на сотрудничество, будет расторгнут контракт с Сергеем Семаком. Сейчас руководство клуба ждет ответа. Петркович тренирует команду Швейцарии уже около семи лет. В последнем чемпионате Европы спортсмены под его руководством вышли в четверть финала.