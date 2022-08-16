«Зенит» заинтересовался полузащитником «Маккаби» Оскаром Глухом

«Зенит» проявил интерес к полузащитнику «Маккаби» из Тель-Авива Оскару Глуху. Информацию подтвердил официальный представитель спортсмена Шахар Гринберг. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на крупное израильское издание Sport5.

Команда готова предложить футболисту четыре миллиона евро. При этом «Маккаби» планирует получить за него шесть миллионов.

«У нас есть конкретное предложение от „Зенита“ и мы ведем переговоры. Оскар хочет продолжать играть в футбол, его не интересуют только деньги», — рассказал агент.

Он отметил также, что на Глуха претендуют и другие клубы.