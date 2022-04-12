«Зенит» захотел подписать контракт с игроком «Спартака» Бакаевым

«Зенит» хочет подписать контракт с полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журналиста Илью Казакова.

Контракт Бакаева со «Спартаком» заканчивается летом 2022 года, поэтому он может перейти в «Зенит» в статусе свободного агента. Кроме того, клуб хочет пополнить свой состав футболистами «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым и Дмитрием Бариновым.

«В Локомотиве говорят о стратегии и перестройке и требуют ждать, поэтому интересно вдвойне — останутся ли летом игроки сборной, выросшие в системе клуба», — написал Казаков.