«Зенит» забыл форму дома и проиграл «Рубину» со счетом 2:1

Питерский футбольный клуб «Зенит» приехал в Казань, чтоб сыграть с местным «Рубином» в гостевом матче 21-го тура «Тинькофф Российской футбольной Премьер-Лиги». Для начала спортсмены забыли игровую форму, а затем проиграли со счетом 2:1.

Как сообщил «Пятый канал», со стороны казанцев отличились Джордже Деспотович, реализовавший пенальти (41-я минута), и Денис Макаров (92-я минута).

Забивший на 75-1 минуте гол нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил Sports.ru: «Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов, и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было».

Проигранный матч оказался на грани срыва из-за забытой формы. Об этом стало известно за час до начала встречи. По данным некоторых СМИ, проблема была решена чартерным рейсов в Санкт-Петербург. Клубу пришлось заплатить за перелет 2-4 миллиона рублей.

В конце февраля клуб «Зенит» проиграл в 1/8 финала тульскому «Арсеналу» и выбыл из борьбы за Кубок России.