«Зенит» высказал обеспокоенность ситуацией с отстранением Малкома и Клаудиньо

«Зенит» высказался по поводу решения ФИФА отстранить форварда Малкома и хавбека Клаудиньо от выступления за клуб до 14 сентября. Об этом сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на пресс-служба «Зенита».

По словам представителей клуба, все футболисты должны находиться в равных условиях, передал «Петербургский дневник». «Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте и с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему», — заявили в пресс-службе.