«Зенит» вышел в лидеры чемпионата России по футболу

Питерский футбольный клуб «Зенит» победил «Арсенал» в чемпионате России со счетом 3:1. Матч состоялся на «Газпром Арене». Среди хозяев отличились футболисты Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов.

Стартовый матч девятого тура был перенесен на пятницу, 13 сентября, так как во вторник, 17 сентября, «Зенит» стартует в групповом турнире Лиги чемпионов, где выйдет на поле против французского «Лиона».

В матче с «Арсеналом» «Зенит» вышел вперед уже на пятой минуте. В середине первого тайма хозяевам не удалось реализовать пенальти, так как удар Сердара Азмуна отразил голкипер Михаил Левашов. Но во втором тайме Себастьян Дриусси пробил другое пенальти в ворота гостей.

«Зенит» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.