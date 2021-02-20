«Зенит» вылетел из Кубка России

«Зенит» завершил борьбу за Кубок России. Петербургская команда проиграла в 1/8 финала тульскому «Арсеналу» и вылетела из турнира, сообщило РИА «Новости».

Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу футболистов из Тулы.

В «Арсенале» гол на 25-й минуте забил Кирилл Панченко, а на 37-й Роберт Бауэр реализовал пенальти. Автор единственного гола у петербуржцев — Далер Кузяев, который отправил мяч в ворота туляков на 19-й минуте игры.

Для форварда сборной России Артема Дзюбы матч стал 200-м за «Зенит». В январе спортсмен заразился коронавирусом и позже присоединился к улетевшим на сбор в Дубай зенитовцам. COVID-19 подтвердили и у вратаря Андрея Лунева. Незадолго до матча с «Арсеналом» обязательное тестирование не прошел полузащитник Вильмар Барриос — его отправили на карантин.

Петербургская команда является действующим обладателем трофея. Теперь награда перейдет к другому клубу.

Следующий матч 1/8 финала состоится 20 февраля, начало в 19:30. Сыграть предстоит столичным «Спартаку» и «Динамо».