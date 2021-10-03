«Зенит» впервые проиграл «Сочи» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» впервые в истории проиграл «Сочи». Матч 10-го тура РПЛ прошел на «Газпром Арене» и закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Единственный гол у петербуржцев забил на 45-й минуте нападающий Артем Дзюба. Счет сравнял форвард Матео Касьерра в середине второго тайма. Победный гол «Сочи» принес защитник Сергей Терехов на 71-й минуте.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун успел получить красную карточку за фол против вратаря «Сочи».

Это первое поражение сине-бело-голубых в матче с «Сочи» в матче домашнего чемпионата. Ранее клубы четыре раза играли в РПЛ и провели один товарищеский матч. И все пять раз «Зенит» одерживал победу.

По итогам 10 матчей действующие чемпионы России с 23 очками занимают первую строчку в турнирной таблице. У «Сочи» в активе 18 очков, клуб расположился на третьем месте.