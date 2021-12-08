«Зенит» вничью сыграл против «Челси» в матче заключительного этапа Лиги чемпионов

Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью в матче заключительного этапа Лиги чемпионов UEFA против английского «Челси».

Игра прошла в среду в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:3, отметил «Спорт-Экспресс».

На второй минуте матча счет открыл нападающий «Челси» Вернер. Счет сравнялся на 38-й минуте благодаря Клаудиньо. Еще через четыре минуты нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун вывел свою команду вперед.

Лукаку на 62-й минуте вновь уровнял показатели на табло. На 85-й минуте гол в ворота «Зенита» забил Тимо Вернер. В дополнительное время сине-бело-голубые свели игру вничью благодаря мячу Магомеда Оздоева.

Для «Зенита» матч против «Челси» станет последним в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. В группе Н перед заключительным этапом клуб из Петербурга занимал третью строчку. Таким образом, весной футболисты «Зенита» продолжат борьбу в Лиге Европы.