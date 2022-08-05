«Зенит» включил защитника Караваева в заявку на текущий сезон РПЛ

Тренерский штаб петербургского «Зенита» включил в заявку на текущий сезон чемпионата России по футболу защитника Вячеслава Караваева. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

После травмы бедра в матче 24-го тура чемпионата РФ футболисту сделали операцию. Восстановление заняло длительное время.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В арсенале команды имеется семь очков. Следующая игра запланирована с грозненским «Ахматом».