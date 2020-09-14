«Зенит» вернул себе первое место в РПЛ после победы над «Арсеналом»

Встреча «Зенита» и «Арсенала» завершилась на стадионе Санкт-Петербурга победой хозяев поля со счетом 3:1. Матч прошел в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первый гол в ворота тульской команды забил на 25-й минуте Андрей Мостовой, а через шесть минут Артем Дзюба удвоил счет.

Полузащитник «Арсенала» Юрий Ковалев размочил счет на 60-й минуте. Но через несколько минут безоговорочную победу «Зениту» обеспечил Александр Ерохин, забив третий гол в ворота команды соперников.

По итогам встречи «Зенит» вернул себе лидерство в турнирной таблице, заработав 16 очков. Его догоняет команда «Сочи», которым не хватает всего одного очка, чтобы составить конкуренцию петербуржцам. Замкнул тройку московский «Спартак», в чьем активе 14 очков. Тульский «Арсенал» с пятью баллами расположился на 13 месте.

«Зенит» в следующем туре 19 сентября сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом», а «Арсенал» днем позже примет на своем поле «Сочи».