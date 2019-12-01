«Зенит» в меньшинстве одержал победу над «Спартаком» в РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» одержал победу со счетом 1:0. При этом единственный гол в матче, принесший победу петербургскому клубу, забил защитник красно-белых Илья Кутепов. Автогол произошел на 21-й минуте первого тайма. Уже начиная с 50-й минуты хозяева играли вдесятером. Магомед Оздоев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Фанаты «Спартака» начали оскорблять Дзюбу во время матча Подробнее

Автоголу Кутепова предшествовал удар нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Сразу после этого с гостевого сектора в адрес Дзюбы прозвучали оскорбления. После того, как фанаты начали скандировать оскорбления, на стадионе включили глушилки.

Кроме того, болельщики «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес нападающего петербургского клуба. На плакате повторялись фразы, которые болельщики выкрикивали на выездном матче сборной России с командой Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

«Зенит» продолжает занимать лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками. «Спартак» находится на восьмой строчке таблицы с 22 очками.

В следующем туре «Зенит» примет московский клуб «Динамо». Встреча пройдет 6 декабря. «Спартак» 8 декабря сыграет на своей территории с «Ростовом».