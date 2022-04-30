«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли соперников из московского «Локомотива» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта победа принесла клубу звание чемпиона России по футболу.

Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита». В команде победителей голы удалось забить Ивану Сергееву (28-я минута), Малкому (43-я) и Андрею Мостовому (77-я). В составе «Локомотива» на 4-й минуте отличился Джирано Керк.

По итогам 27 матчей «Зенит» получил 61 очко, что сделало команду недосягаемой для идущего вторым столичного «Динамо». Московский клуб набрал 52 очка. Такие результаты позволили «Зениту» стать победителем за три тура до окончания первенства. Петербургские футболисты оказались чемпионами России в четвертый раз подряд.

После 26 игр «Локомотив» находится на шестой строчке с 41 очком. В следующем матче петербуржцы сыграют против соперников из «Химок». Встреча пройдет 7 мая. Московская команда выйдет на поле против «Краснодара». Спортсмены сыграют 4 мая в перенесенном матче 19-го тура.