«Зенит» уступил московскому «Динамо». Беспроигрышная серия длилась почти год

Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение за последние 11 месяцев. Команда проиграла московскому «Динамо» со счетом 0:1.

Беспроигрышная серия «Зенита» длилась 23 матча. Единственный гол встречи на 40-й минуте гол провел Тони Шуньич.

Команды доигрывали матч в неполных составах. На 75-й минуте был удален динамовец Дмитрий Скопинцев, на 83-й — Вильмар Барриос из «Зенита».

Ранее сегодня московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» 1:1. Счет открыл «армеец» Константин Кучаев. Ответный гол незадолго до окончания встречи провел Вандерсон.

«Зенит» потерял первые очки в чемпионате России. По итогам пяти матчей у команды 12 баллов, она продолжает лидировать в турнирной таблице, на очко опережая московский «Спартак» и «Сочи». Эти команды находятся на втором и третьем местах соответственно. «Динамо» занимает четвертую строчку с 10 очками.

В шестом туре Российской премьер-лиги «Зенит» 30 августа сыграет в гостях со столичным «Локомотивом», «Динамо» тогда же встретится на выезде с «Уфой».