Спорт 13 мая 2023, 19:29 «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в Санкт-Петербурге Матч «Зенита» и «Краснодара» завершился ничьей РИА «Новости»

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Футболисты «Зенита» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Сегодняшнюю игру на Крестовском острове футболисты «Зенита» провели в золотых футболках. Счет на 15-й минуте открыл Малком.

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Следом за ним голы на свой счет записали игроки «Краснодара» Михайло Баньяц (51-я минута) и Алексей Ионов (58-я минута).

Нападающий подопечных Сергея Семака Матео Кассьерра сравнял счет на шестой компенсированной минуте. Матч завершился со счетом 2:2.

Петербургская команда досрочно завоевала титул чемпионов России после встречи с московским «Спартаком». Их игра прошла в Санкт-Петербурге 7 мая. «Зенит» обыграл гостей со счетом 3:2.

В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые занимают первую строчку с 65 очками. «Краснодар» расположился на шестой позиции, набрав 43 очка.