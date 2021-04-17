«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:2.

Матч, как у другие встречи тура, начался с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили, отметил ТАСС.

В составе «Краснодара» дубль оформил Алексей Ионов. У «Зенита» гол после ошибки вратаря хозяев Матвея Сафонова забил Сердар Азмун. Еще один мяч в ворота соперников на счету Андрея Мостового.

«Зенит» занимает первую строчку в таблице РПЛ с 55 очками в 26 матчах. Он опережает «Локомотив» на шесть очков. «Краснодар» расположился на 11-м месте, в арсенале клуба 35 очков в 26 матчах.

В следующем туре «Зенит» примет волгоградский «Ротор». Матч назначен 24 апреля. «Краснодар» на следующий день сыграет в гостях с казанским «Рубином».