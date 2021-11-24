«Зенит» сыграл в ничью с «Мальме» и попал в Лигу Европы

Петербургский «Зенит» сыграл вничью со шведским «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда вылетела из главного еврокубка, но попала в плей-офф Лиги Европы.

Встреча петербуржцев со шведами проходила 23 ноября в Мальме. Матч группы H завершился со счетом 1:1. На 28-й минуте отличился Сорен Риекс, а на 90-й минуте Ярослав Ракицкий смог сделать точный удар с пенальти.

На 86-й минуте игры с поля удалили защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова. Футболист получил две желтые карточки. На 52-й минуте Артему Дзюбе не удалось реализовать еще один пенальти.

Сейчас петербургская команда находится на третьем месте в своей группе. «Зениту» удалось заработать четыре очка и обеспечить себе путевку в плей-офф Лиги Европы. На счету «Мальме» первое очко. По 12 очков набрали лондонский «Челси» и туринский «Ювентус», которые выйдут на поле в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теперь «Зениту» предстоит сыграть против «Челси». Матч пройдет 8 декабря в Петербурге в рамках заключительного тура группового этапа. В тот же день «Мальме» встретится с «Ювентусом».