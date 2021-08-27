«Зенит» сыграет в группе Лиги чемпионов с «Челси» и «Ювентусом»

В Стамбуле 26 августа состоялась жеребьевка на предстоящий групповой раунд Лиги Чемпионов. По ее результатам стало известно, что в сезонах 2021/22 питерский «Зенит» сыграет с «Челси», «Мальме» и «Ювентусом». Эти четыре команды вошли в группу Н.

В прошлом сезоне питерцы заняли последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге», напомнил «Матч ТВ». Сейчас «Зенит» стал единственным представителем России в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Посол финала турнира экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин должен был выступить в качестве ведущего на жеребьевке. Но он ее пропустил по болезни, сообщил Sport24. Гостями церемонии стали экс-защитник «Зенита» Бранислав Иванович и бывший полузащитник «Челси» Майкл Эссьен.

Эксперты издания считают, что попадание в одну группу с действующим победителей и самым титулованным клубом Италии «Ювентусом» лишило «Зенит» шанса выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что игры группового турнира начнутся уже 14–15 сентября. Последующие матчи состоятся 28–29 сентября, 19–20 октября, 2–3 ноября, 23–24 ноября, 7–8 декабря. Финал пройдет в Петербурге 28 мая.

Выступать в групповом этапе Лиги чемпионов будут 32 команды. Из них пять — испанские.