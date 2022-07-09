«Зенит» стал обладателем Суперкубка России после победы над «Спартаком»

Матч за Суперкубок России завершился победой «Зенита». Петербуржцы с сухим счетом 4:0 разгромили московский «Спартак». Подопечные Сергея Семака выиграли этот трофей в седьмой раз. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Счет в матче открыл нападающий Иван Сергеев. ударом из-за пределов штрафной он отправил мяч в ворота московской команды. Второй гол «Спартаку» забил бразильский нападающий петербуржец Малком на 34-й минуте.

Успех закрепил еще один бразилец Вендел, поразивший ворота соперника на 46-й минуте игры. Закрепил отрыв «Зенита» новичок команды Кассьера, который воспользовался ошибкой защитника красно-белых.

Для «Зенита» это третий выигранный подряд трофей и седьмой в общем зачете, что приблизило его по этому показателю к московской команде ЦСКА.

Главный тренер команды Сергей Семак записал в свой актив третий Суперкубок. По количеству титулов он догнал самого успешного тренера турнира Юрия Семина.