«Зенит» стал лидером РПЛ после победы над «Динамо»

Победу своей команде принесли Артем Дзюба и Сердар Азмун. Капитан «Зенита» поразил ворота динамо на 14-й и 39-й минуте. Последний мяч он пробил с одиннадцатиметрового.

На 56-й минуте нападающий «Динамо» Николай Комличенко размочил счет. Но Азмун на 84-й минуте окончательно утвердил победу петербургской команды.

По данным турнирной таблицы «Зенит» заработал 38 очков. Это на три балла больше, чем у «Спартака», который расположился на втором месте. Замыкает тройку ЦСКА с 33 очками. «Динамо» остается на четвертом месте с 30 баллами в активе.

Следующий тур станет заключительным перед зимней паузой. «Зенит» на своем поле примет «Спартак» 16 декабря. «Динамо» в тот же день сыграет в гостях против «Сочи».