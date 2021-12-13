«Зенит» сразится с «Бетисом» за выход в 1/8 Лиги Европы

«Зенит» за выход в 1/8 Лиги Европы сыграет против испанского «Бетиса». К такому результату привела проведенная сегодня в швейцарской штаб-квартире УЕФА жеребьевка.

Сегодня же состоялась и жеребьевка Лиги чемпионов, однако ее результаты были аннулированы. В связи с ошибкой организаторов «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» попали в корзину к «Вильярреалу» и «Атлетико», с которыми играли в одной группе. Команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе, согласно правилам, не могут сыграть друг с другом в 1/8 финала.

В так называемом раунде стыковых матчей сыграют восемь команд, занявших вторые строчки в своих группах Лиги Европы, и восемь клубов, занявших третьи места в Лиге чемпионов.

До этого игрок «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» группового этапа Лиги чемпионов. Он остался недоволен матчем, сыгранным вничью.