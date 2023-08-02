Спорт 02 августа 2023, 08:32 «Зенит» спустя полтора года решил вернуть иранского нападающего Сердара Азмуна ФК «Зенит» связался с «Байером», чтобы вернуть Сердара Азмуна за 10 млн евро РИА «Новости»

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Администрация футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга связалась с командой «Байер» из Леверкузена и обсудила переход нападающего Сердара Азмуна. Немецкая команда запросила 10 миллионов евро, сообщил «Чемпионат».

Журналист Фабрицио Романо сообщил в своем Twitter, что российская команда решила вернуть 28-летнего нападающего родом из Ирана. Сердар Азмун перешел в немецкий клуб в январе 2022 года. «Зенит» уже обратился к «Байер» с предложением о трансфере. Однако это не единственная команда, решившая выкупить форварда — на него претендовали и другие.

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Журнал Kicker назвал возможную стоимость трансфера — 10 миллионов евро. Именно такую сумму запросила немецкая команда. Сердар Азмун уже хотел уйти в другой клуб, но из-за полученной на тренировке травмы левой голени никто не решился платить такие деньги.

В 2022 году стоимость перехода нападающего оценивали в 25 миллионов евро. Итальянский клуб «Ювентус» хотел заменить Сердаром Азмуном выбывшего из-за травмы Федерико Кьезу.