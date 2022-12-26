26 декабря 2022, 12:28
«Зенит» сообщил о смерти экс-футболиста Дмитриева
Представители «Зенита» сообщили о смерти экс-игрока клуба Дмитриева
Двукратный чемпион СССР, чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы по футболу Сергей Дмитриев скончался утром 26 декабря. Об этом сообщили представители ФК «Зенит». Их слова привели в Telegram-канале клуба.
«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — рассказали представители «Зенита».
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Причины ухода Дмитриева из жизни пока не сообщаются. Футболист скончался на 59-м году жизни.
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Во время игр за «Зенит» и ЦСКА Дмитриев принес командам чемпионство СССР. В составе московского клуба «Спартак» футболист стал чемпионом России. При этом во время участия в сборной СССР Дмитриев помог команде завоевать серебряные медали в рамках чемпионата Европы 1988 года.
Футболист также проявил себя и за рубежом. Дмитриев был членом клубов из Испании, Австрии, Швейцарии, Германии, Израиля.
После завершения спортивной карьеры Дмитриев долгое время работал тренером.
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