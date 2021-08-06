Петербургский «Зенит» согласовал с «Байером» переход Сердара Азмуна в немецкий клуб. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Первый спорт».

По информации Eurostavka, сейчас сине-бело-голубые возобновили переговоры о трансфере форварда «Монпелье» Гаэтана Лаборде. За Азмуна петербуржцы, по неподтвержденным данным, хотят получить до 20 миллионов евро.

Накануне El Gol Digital сообщил, что на иранца также претендует «Вильярреал», чтобы заменить Пако Алькасера. Но речь шла о 10-15 миллионах евро.

Что касается Лаборде, который может прийти в «Зенит» на смену Сердару, то его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 43 матча в составе «Монпелье», забил 18 голов и оформил девять результативных передач.

Контракт с «Зенитом» Азмун подписал 1 февраля 2019 года. До этого он играл в «Рубине», потом был арендован «Ростовом» и в прошлом сезоне вернулся в казанский клуб.

В общей сложности за пять с половиной сезонов в России он принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола.