«Зенит» соберет воспоминания от фанатов к юбилею команды

«История „Зенита“ неразрывно связана с личными историями поколений ленинградских, петербургских болельщиков», — заявили представители команды.

Фанатам предложили прислать свои истории, фотографии и футбольные реликвии на museum@fc-zenit.ru и опубликовать в социальных сетях с описанием и хештегом #Зенит95.

Лучшие из лучших войдут в специальную выставку, посвященную болельщикам петербургского клуба.