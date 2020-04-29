«Зенит» соберет воспоминания от фанатов к юбилею команды
В этом году футбольному клубу «Зенит» исполняется 95 лет. По этому случаю ФК запускает проект по сбору воспоминаний болельщиков команды. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
«История „Зенита“ неразрывно связана с личными историями поколений ленинградских, петербургских болельщиков», — заявили представители команды.
Фанатам предложили прислать свои истории, фотографии и футбольные реликвии на museum@fc-zenit.ru и опубликовать в социальных сетях с описанием и хештегом #Зенит95.
Лучшие из лучших войдут в специальную выставку, посвященную болельщикам петербургского клуба.