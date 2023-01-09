Спорт 09 января 2023, 18:56 «Зенит» решил подписать договор с защитником сборной Исландии Сверриром Ингасоном

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Бывший защитник «Ростова», игрок сборной Исландии Сверрир Ингасон может присоединиться к петербургскому «Зениту». Такой информацией поделился известный спортивный журналист Иван Карпов. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на Telegram-канал журналиста.

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На данный момент спортсмен играет за греческий клуб ПАОК. Российская команда предложила 4,5 миллиона евро за Ингасона. При этом ПАОК хочет получить за спортсмена 5,5 миллиона евро.