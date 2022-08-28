«Зенит» разгромил «Урал»

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» на выезде разгромил екатеринбургский «Урал» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла «дома» у побежденных.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Малком (50-я и 60-я минуты), по одному мячу забили Андрей Мостовой (54) и Родригао (72).

Тем самым набравший 17 очков «Зенит» обошел столичный клуб «Спартак» и вновь занял первую позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с одним баллом крепко устроился в самом конце таблице.

В следующем туре Санкт-Петербург и Москва в лице «Зенита» со «Спартаком» встретятся на родине красно-белых 4 сентября. За день до этого «Урал» сыграет с «Динамо».

Ранее стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова. Сине-бело-голубые заключили с 18-летним футболистом контракт, который рассчитан на два года. В минувшем сезоне Шайхтдинов играл за «Спартак-2».