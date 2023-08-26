Спорт 26 августа 2023, 17:56 «Зенит» разгромил «Урал» в домашнем матче РПЛ «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 4:0 в матче чемпионата России по футболу РИА «Новости»

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Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 в домашнем матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» 26 августа.

Мячи в ворота соперников отправили нападающие сине-бело-голубых Иван Сергеев, Матео Кассьерра и полузащитник Клаудиньо. Нападающий петербургского клуба Кассьерра забил шестой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ и возглавил список бомбардиров.

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«Сергеев любит забивать „Уралу“. С такой шикарной передачи — тем более», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

«Зенит» в четвертый раз подряд обыграл «Урал» в матче РПЛ. В ноябре 2021 году встреча петербуржцев и екатеринбуржцев закончилась ничьей. При этом «Уралу» ни разу не удавалось победить «Зенит».

Петербургский клуб набрал 13 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. У уральцев столько же, но команда уступает по дополнительных показателям. В лидерах остается «Краснодар».

Российская премьер-лига

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