«Зенит» разгромил «Уфу»

«Зенит» обыграл «Уфу» в матче девятого тура Тинькофф РПЛ. Игра завершилась со счетом 6:0.

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметился хет-триком, еще один нападающий, иранец Сердар Азмун, оформил дубль, пробив низом под правую штангу. Также гол забил полузащитник Алексей Сутормин.

Азмун получил травму и покинул поле на 79-й минуте. В перерыве матча тренер заменил защитника Деяна Ловрена, а в начале второго тайма из-за травмы с поля ушел Малком. «Уфа» вынужденно заменила Александра Сухова в конце первой половины игры.

«Зенит» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургский клуб опередил «Спартак» по дополнительным показателям. В следующем туре эти команды встретятся друг с другом. «Уфа» набрала пять очков и расположилась на 14-й строчке.

После хет-трика в матче с «Уфой» Дзюба поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров за всю историю СССР и России. Он забил 185 голов во всех турнирах. За сборную России форвард отправил в ворота 26 мячей, в еврокубках — 22, в чемпионате страны — 124, в кубке — 13. Игрок «Зенита» обошел бывшего нападающего «Спартака» Никиту Симоняна, на счету которого числилось 183 гола во всех турнирах. Теперь Дзюба сравнялся с бывшим футболистом «Ротора» Олегом Веретенниковым.