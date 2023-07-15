15 июля 2023, 20:00
«Зенит» разгромил ЦСКА и рекордный четвертый раз завоевал Суперкубок России по футболу
«Зенит» обыграл ЦСКА и в четвертый раз завоевал Суперкубок России по футболу
Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче за Суперкубок России. Встреча футбольных команд прошла 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.
Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались сине-бело-голубые — 5:4. Петербуржцы четвертый раз подряд и в четвертый раз в истории завоевали Суперкубок России.
Реклама
Фанаты пришли в восторг после победы любимцев. В Telegram-канале футбольный клуб «Зенит» они во всю поздравляли любимцев.
«Лучшие»;
«Хороши»;
«Мы в вас верили!!! Спасибо за Победу!!!» — писали они.
Матч за Суперкубок впервые в истории прошел в Казани. Игру посетили 40 876 зрителей. При этом 35 футбольных фанатов, которые ехали на матч Суперкубка России из Нижнего Новгорода, задержали за хулиганство.
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет 22 июля с «Нижним Новгородом». Ранее футбольный клуб «Зенит» выиграл первый матч предсезонного международного турнира — Кубка PARI Премьер.
ЦСКА
ФК Зенит
Спортсмены
Футбол
Реклама
Реклама