Спорт 15 июля 2023, 20:00 «Зенит» разгромил ЦСКА и рекордный четвертый раз завоевал Суперкубок России по футболу «Зенит» обыграл ЦСКА и в четвертый раз завоевал Суперкубок России по футболу Pxhere

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Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче за Суперкубок России. Встреча футбольных команд прошла 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались сине-бело-голубые — 5:4. Петербуржцы четвертый раз подряд и в четвертый раз в истории завоевали Суперкубок России.

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Фанаты пришли в восторг после победы любимцев. В Telegram-канале футбольный клуб «Зенит» они во всю поздравляли любимцев.

«Лучшие»;

«Хороши»;

«Мы в вас верили!!! Спасибо за Победу!!!» — писали они.

Матч за Суперкубок впервые в истории прошел в Казани. Игру посетили 40 876 зрителей. При этом 35 футбольных фанатов, которые ехали на матч Суперкубка России из Нижнего Новгорода, задержали за хулиганство.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет 22 июля с «Нижним Новгородом». Ранее футбольный клуб «Зенит» выиграл первый матч предсезонного международного турнира — Кубка PARI Премьер.