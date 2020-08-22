«Зенит» разгромил «Тамбов» и продлил серию без поражений дома в РПЛ

Петербургский «Зенит» разгромил в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Матч состоялся на «Газпром Арене». Победу хозяевам поля принесли голы Дугласа Сантоса, Малкома, Александра Ерохина и Сердара Азмуна. В «Тамбове» на 85-й минуте встречи отличился Кирилл Панченко.

Петербургский клуб в четырех матчах РПЛ набрал 12 очков и сейчас лидирует в турнирной таблице. «Тамбов» расположился на 13-м месте.

В пятом туре «Зениту» предстоит на выезде сыграть с московским «Динамо». «Тамбов» на своем поле примет «Сочи».

Благодаря победе над «Тамбовом», «Зенит» продлил серию без поражений на домашней арене до 24 встреч.

В последний раз сине-бело-голубые уступали на своем поле в рамках чемпионата России в декабре 2018 года. Тогда «Зенит» проиграл «Рубину» — встреча завершилась со счетом 1:2.