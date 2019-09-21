«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским клубом «Рубином» в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом команда сообщила в Twitter.

Встреча прошла в субботу, 21 сентября, на стадионе «Газпром Арена». Матч закончился со счетом 5:0. Все голы были забиты во втором тайме.

Открыл счет на 58-й минуте защитник Бранислав Иванович, уточнила «Газета.ru». На 65-й минуте мяч в ворота соперника забил полузащитник Алексей Сутормин. Всего через 10 минут Сутормин оформил дубль. Следом, на 82-й минуте игры, отличился Роберт Мак и еще через пять минут (на 87-й минуте матча) гол забил Олег Шатов. Примечательно, что до этого сине-голубые также забили два мяча, но они не были засчитаны.

По итогам матча на счету петербургского «Зенита» 23 очка. Благодаря этому он является лидером турнирной таблицы. У «Рубина» 10 очков, и он расположился на 10-й строчке таблицы, пишет «Интерфакс».

До этого «Зенит» в выездном матче против французского «Лиона» сыграл вничью со счетом 1:1. Стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов проходил на арене «Групама Стэдиум».