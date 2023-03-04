Спорт 04 марта 2023, 19:32 «Зенит» разгромил «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 ФК «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура РПЛ РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:0.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Дубль оформил Малком (12-я и 47-я минуты), еще одним забитым мячом отличился Александр Ерохин (83). На 38-й минуте пенальти не смог реализовать спортсмен Далер Кузяев.

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Итого «Зенит» набрал 45 очков и тем самым стал лидером в турнирной таблице РПЛ. У «Нижнего Новгорода» 19 очков, он занимает 12-е место в таблице.

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В следующем туре «Зенит» ждет домашний матч с подмосковными «Химками». Игра пройдет 12 марта. В этот же день «Пари Нижний Новгород» на выезде встретится с «Ростовом».

Ранее игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком и Клаудиньо получили гражданство России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Малком пришел в «Зенит» в 2019 году, Клаудиньо присоединился к команде в 2021-м.