«Зенит» разгромил «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» разгромил шведскую команду «Мальме» в матче Лиге чемпионов. Встреча состоялась 29 сентября и завершилась со счетом 4:0.

Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», отметило РИА ФАН.

Счет в игре открыл игрок «Зенита» Клаудиньо на девятой минуте матча. Автором второго гола стал Далер Кузяев. Он забил мяч в ворота шведов в самом начале второго тайма. В конце матче Алексей Сутормин и Вендел забили еще по одному голу и установили окончательный счет.

После двух туров в активе сине-бело-голубых три очка. Футболисты «Мальме» начали групповой турнир с двух поражений подряд.

В следующем матче Лиги чемпионов «Зенит» встретится с туринским «Ювентусом». Матч начнется 20 октября в 22:00 по московскому времени.

«Мальме» в тот же день сыграет с лондонским «Челси». Стартовый свисток также прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Таким образом, «Зенит» одержал первую с ноября 2019 года победу в рамках турнира, напомнила газета «Известия». Тогда команда обыграла дома французский «Лион» со счетом 2:0.