«Зенит» разгромил «Локомотив» и завоевал Суперкубок России

В матче за Суперкубок России футбольный клуб «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0. Петербургские спортсмены завоевал этот трофей шестой раз в истории и второй раз подряд.

Мячи в ворота противника забили Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. В первом тайме гол был забит после грубой ошибки игроков «Локомотива». Во втором тайме футболисты этого клуба вновь допустили промах, и оставили Азмуна один на один с вратарем. В конце матча Ерохину вновь повезло с соперником, и он забил гол.

С 2003 года Суперкуборк России семь раз выигрывал ЦСКА. «Зенит» вплотную приблизился к лидерам, став победителями турнира в шестой раз.

Экс-руководитель «Локомотива» Николай Наумов заявил, что «Зенит» имеет преимущество перед остальными российскими клубами. По его мнению, сравнивать «Жигули» с «Мерседесом» нельзя.