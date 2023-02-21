Спорт 21 февраля 2023, 17:51 «Зенит» проведет благотворительный матч с турецким «Фенербахче»

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Благотворительный товарищеский матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и турецкой командой «Фенербахче» пройдет 23 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на на генерального директора российского клуба Александра Медведева.

По данным «Национальной службы новостей», все собранные с матча денежные средства пойдут на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции.

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Отмечается, что игра состоится 23 марта.

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