Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл «Рубину» из Казани в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет 1:2.

Встреча состоялась 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович отправил мяч в ворота противника на 43-й минуте, а полузащитник Дарко Йевтич — на 69-й. Среди хозяев гол забил полузащитник Александр Ерохин на 26-й минуте.

«Зенит» проиграл в РПЛ на своем поле впервые с декабря 2018 года. Тогда петербуржская команда тоже потерпела поражение от казанцев и с тем же счетом.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место с 24 очками. На второй строчке расположился московский «Спартак» с тем же количеством очков, но с матчем в запасе. «Рубин» набрал 18 очков, благодаря чему догнал «Краснодар» и занял девятую позицию.

В другом матче тура «Динамо» выступило против «Сочи», встреча завершилась счетом 3:1. На 24 октября намечены еще две игры: «Локомотив» — «Ротор» и «Краснодар» — «Спартак».

Следующий матч во внутреннем первенстве «Рубин» проведет с «Арсеналом» 31 октября на домашнем поле, а «Зенит» на день позже уедет в гости к «Химкам».