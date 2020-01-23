    23 января 2020, 21:24

    «Зенит» продлит контракт с Семаком

    Артур Блянихов

    Совет директоров питерского «Зенита» заверил, что продлит контракт с наставником команды Сергеем Семаком, поскольку полностью доверяет ему. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», — обозначила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

    «Невские новости» напомнили, что Сергей Семак занял пост главного тренера «сине-бело-голубых» в мае 2018 года. Под его руководством в прошлом сезоне петербуржцы стали чемпионами России. В нынешнем розыгрыше «Зенит» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу национального чемпионата.