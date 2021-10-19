«Зенит» продлил контракт с полузащитником сборной Колумбии Барриосом

«Зенит» продлил контракт с футболистом сборной Колумбии Вильмаром Барриосом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт клуба.

Новый контракт подписан до конца сезона-2025/26. Коллеги выразили поздравления спортсмену. Они пожелали ему спортивных успехов. Футболист является игроком «Зенита» с 2019-го года. В составе команды ему удалось трижды выигрывать чемпионат России по футболу, а также стать обладателем Суперкубка страны. Ранее «Зенит» потерпел второе поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Арсенал» обыграл команду в ходе матча 11-го тура.