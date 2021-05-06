«Зенит» продлил контракт с Мостовым

Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с полузащитником Андреем Мостовым. Информация появилась на официальном сайте ФК.

«„Зенит“ поздравляет Андрея Мостового и желает удачи на футбольном поле и за его пределами!» — говорится в сообщении.

Андрей Мостовой играл за «Локомотив», после перешел в команду ПФЛ в Долгопрудном. Также 23-летний спортсмен выступал за «Химки».

Зимой 2019 года футболист присоединился к «Зениту-2» и отыграл с клубом на 13 матчах. За это время он забил пять мячей и сделал две результативные передачи, написало ИА «Невские новости». Футболист также провел летние «Газпром» — тренировочные сборы с основным составом сине-бело-голубых, но после этого перешел в «Сочи» на правах аренды.

В июле 2020 года Мостовой вернулся в «Зенит». В апреле 2021-го его признали «G-Drive. Лучшим игроком месяца».