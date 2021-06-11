«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

Футбольный клуб «Зенит» продлил соглашение с футболистом Михаилом Кержаковым. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ФК.

Контракт будет действовать до конца сезона-2021/22. Спортсмена поздравили с обновленным соглашением, а также пожелали ему карьерных успехов.

Ранее «Зенит» захотел продлить контракт с защитником Юрием Жирковым. По данным СМИ, переговоры между футболистом и «сине-бело-голубыми» продолжатся после чемпионата Европы.