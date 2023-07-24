Спорт 24 июля 2023, 17:54 «Зенит» продаст футболиста Малкома за 60 млн евро

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Российский футбольный клуб «Зенит» решил продать бразильца Малкома за 60 миллионов евро. Спортсмен перейдет в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

Завершить платежные операции клубы планируют до конца сезона 2023/24. На данный момент стороны подписали трансферное соглашение. Данная сумма станет рекордной для российского футбола.

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В прошлом сезоне Малком был признан лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Он забил 23 мяча, написало ИА НСН.