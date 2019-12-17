«Зенит» продаст форварда Себастьяна Дриусси за 35 миллионов евро

Известно, что соглашение форварда с командой закончится летом 2021 года. В настоящий момент руководство клуба ведет переговоры о трансфере нападающего с американским «Интером Майами». Сам футболист не отказывается от карьеры в «Зените».

Ранее главный тренер клуба из Северной столицы Сергей Семак рассказал, что во время игры с казанским «Рубином» Дриусси получил сотрясение мозга. Позже футболист сделал в Instagram публикацию с информацией о состоянии здоровья и поблагодарил поклонников.