«Зенит» продаст форварда Себастьяна Дриусси за 35 миллионов евро
Петербургский футбольный клуб «Зенит» планирует продать аргентинского футболиста Себастьяна Дриусси минимум за 35 миллионов евро. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.
Известно, что соглашение форварда с командой закончится летом 2021 года. В настоящий момент руководство клуба ведет переговоры о трансфере нападающего с американским «Интером Майами». Сам футболист не отказывается от карьеры в «Зените».
Ранее главный тренер клуба из Северной столицы Сергей Семак рассказал, что во время игры с казанским «Рубином» Дриусси получил сотрясение мозга. Позже футболист сделал в Instagram публикацию с информацией о состоянии здоровья и поблагодарил поклонников.