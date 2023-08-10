Спорт 10 августа 2023, 08:23 «Зенит» предложил Турции 35 млн евро за нового полузащитника Петербургский «Зенит» начал переговоры с ФК «Галатасарай» о переходе Николо Дзаньоло РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Зенит» решил переманить полузащитника Николо Дзаньоло родом из Италии у турецкой команды «Галатасарай». Официальные переговоры уже начались, сообщил RT.

Планы петербургской команды раскрыл корреспондент сайта Sports Digitale Ягыз Сабунджуоглу. По его словам, «Зенит» уже вступил в переговоры с «Галатасарай» о переходе Николо Дзаньоло. За итальянского полузащитника предложили 35 миллионов евро, а его собственный гонорар составит восемь миллионов евро в год.

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Из «Зенита» ушел нападающий Малком Филипе Силва де Оливейра. Права на игрока выкупил саудовский клуб «Аль-Хиляль», футболисту уже присвоили номер 77. По словам журналистов, клубу сделали «исключительное предложение».

Петербургский клуб заключил соглашение с защитником белградской «Црвены Звезды» Страхинья Эраковичем и начал переговоры с командой «Байер» из Леверкузена о переходе нападающего Сердара Азмуна,