Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов заплатить «Локомотиву» за 24-летнего полузащитника Дмитрия Баринова восемь миллионов евро. Контракт хавбека с московским клубом заканчивается 30 июня 2023 года.

Об этом «СЭ» сообщили собственные источники. Портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Баринов в составе «Локомотива» забил один год, сделал одну результативную передачу и провел 17 мячей. Играя за московский клуб он выиграл чемпионат России (2017/18), а также трижды становился обладателем Кубка (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз — Суперкубка страны-2019.

В интервью «Спорт-Экспрессу» экс-президент «Локомотива» Николай Наумов крайне отрицательно высказался о «распродаже» ведущих игроков клуба.

«Распродать лидеров и набрать других игроков, думая, что они сразу начнут давать результат? Ну что за наивность, ей-богу!» — заявил он. Наумов предположил, что все дело в деньгах.

«Активизация продаж и покупок увеличивает оборот денег. Агентские и все такое, проценты… Ну, вы меня понимаете. Такой вариант вполне возможен. Допускаю, что новые руководители клуба думают лишь о сегодняшнем дне», — резюмировал эксперт.

Журналист Нобель Арустамян ранее сообщал, что технический директор «Локо» Томас Цорн предложил некоторым российским клубам приобрести несколько игроков. В том числе, Дмитрия Баринова.