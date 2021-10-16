«Зенит» потерпел второе поражение подряд в РПЛ

«Арсенал» обыграл «Зенит» у себя дома в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол за петербуржцев забил Артем Дзюба.

Счет открыл Зурико Давиташвили, на 88-й минуте Дзюба смог сравнять, но уже через две минуты в ворота сине-бело-голубых забил Кингс Кангва.

До сегодняшней встречи «Арсенал» был аутсайдером РПЛ. Теперь тульский клуб с 12 очками вышел на 12 место в чемпионате России. Для команды Сергея Семака это второе поражение подряд, ранее они потерпели неудачу в матче с «Сочи». Пока у действующих чемпионов страны есть 23 очка и они лидируют в турнирной таблице.

Следующую встречу «Арсенал» проведет с «Ростовом» 24 октября. Петербуржцы в этот день сыграют со «Спартаком» на «Газпром Арене».

Для Дзюбы сегодняшний гол стал 100-м забитым за «Зенит».