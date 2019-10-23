«Зенит» потерпел поражение в Лиге чемпионов

Единственный гол со стороны российской команды забил Ярослав Ракицкий на 25-й минуте. А со стороны немецкого противника отличились Конрад Лаймер (на 49 минуте) и Марсель Забитцер (на 59-й).

Для российского спортсмена этот гол стал первым за сезон. А всего за «Зенит» 30-летний спортсмен сыграл 32 матча, в которых забил четыре мяса.

Встреча «Зенита» и «Лейпцига» стала третьей в истории. Прошлые два матча проходили в одной восьмой Лиги Европы сезона 2017-2018. В одном из них «Зенит» уступил с тем же счетом, зато следующая игра прошла с равным счетом в 1:1.