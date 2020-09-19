«Зенит» потерял очки в матче с «Уралом»

Первый гол в ворота хозяев поля забил капитан «Зенита» Артем Дзюба. Вначале мяч не хотели засчитывать, так как арбитры заявили, что футболист находился в офсайде.

Но после просмотра спорного момента в системе видеопомощи гол все же засчитали. Ответный мяч в ворота гостей забил Андрей Панюков на 69-й минуте.

По итогам игры «Зенит» остается лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги. На его счету 17 очков. Это на два больше, чем у идущей второй команды «Сочи». «Урал» занимает 10-е место с 10 очками.

Следующие игры у команд запланированы на 26 и 27 сентября. Сначала «Зенит» примет на своем поле «Уфу», а на следующий день «Урал» отправится в Грозный, чтобы сыграть с «Ахматом».