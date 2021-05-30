«Зенит» попал в третью корзину на жеребьевке ЛЧ после победы «Челси»

После победы «Челси» над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов петербургский «Зенит» попал в третью корзину на жеребьевке группового этапа турнира сезона-2021/22.

Если бы победу одержал «Сити», то питерцы оказались бы в первой корзине. В нее попадают чемпионы шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов UEFA — это Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В случае, если в ЛЕ и ЛЧ побеждают чемпионы национальных турниров первых шести стран рейтинга, в первую корзину попадают обладатели титулов в странах, которые заняли седьмое и восьмое места. Россия как раз находится на седьмой позиции.

«Горожане» стали чемпионами Английской премьер-лиги. Таким образом, если бы они переиграли «Челси», то петербургский клуб попал бы в первую корзину.

Встреча «Челси» и «Сити» завершилась накануне со счетом 1:0. Автором единственного гола на 42-й минуте стай Кай Хаверц.